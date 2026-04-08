서울Pn

검색

서울시, 고립은둔 청년 돕기 위해 1090억 투입

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

먼지 99% 흡수해 압축… 금천 야심작 ‘수소 청

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구로구, 안양천 ‘구로피크닉가든’ 4월 조기 개장

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중구 남산자락숲길·둘레길 다리로 잇는다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘홍어 썰기’ 전문인력 키우는 신안군…제7기 입학식 개최

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘흑산 홍어 브랜드 가치 높이고 지역 일자리 창출 견인’


  •
신안군은 7일 흑산면 복지회관에서 제7기 흑산홍어썰기학교 입학식을 개최했다. (신안군 제공)


전남 신안군은 제7기 흑산홍어썰기학교 개강을 앞두고 흑산면 복지회관에서 입학식을 개최했다고 8일 밝혔다.

‘흑산홍어썰기학교’는 2020년부터 신안군 관광협의회 흑산지회 주관으로 운영되고 있다. 명절 및 홍어 주문량 증가 시기마다 발생하는 썰기 인력의 고령화와 인력 부족 문제를 해소하고 주민 소득 창출을 위한 수산물 판매 촉진 사업의 일환으로 추진하고 있다.

올해로 7기를 맞이한 흑산홍어썰기학교는 그동안 꾸준한 성과를 이어오며 지역 대표 특화 교육 프로그램으로 자리매김하고 있다.

현재까지 수료생은 누적 93명에 이르며 다수의 교육생이 ‘흑산홍어썰기 기술자’ 민간자격증을 취득해 현장에서 활동하고 있다. 이번 7기 과정에서도 실습 중심 교육과 안전 교육을 강화하고 자격증 취득 연계 프로그램도 함께 운영할 계획이다.

입학식에서 최서진 흑산홍어썰기학교장은 “흑산 홍어는 단순한 작업이 아닌 숙련된 기술이 필요한 분야”라며 “교육생들이 실습 중심 교육을 통해 전문성을 높이고 지역경제 활성화에 기여하길 기대한다”고 밝혔다.

신안군은 “교육생들의 높은 관심과 참여 속에 홍어썰기학교가 안정적으로 운영되고 있다”며 “실질적인 소득 창출로 이어질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

한편, 신안군에서는 흑산 홍어잡이 어선 9척이 조업 중이며 연간 약 49억 원의 위판고를 올리고 있다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“활짝 핀 선홍빛 힐링 선사할게요”[현장 행정]

오승록 노원구청장 철쭉제 점검

백련산엔 물길, 봉산엔 곤충 호텔… 은평 숲속에 채

산림 점검 나선 김미경 구청장

종로 “사장님, 저금리로 1억 빌리세요”[“소상공인

315억 지원… 1년 거치·4년 상환

‘2026 강남페스티벌’ 조직위 출범

배우 박상원 공동위원장 위촉 올해 축제 때 퍼레이드도 준비

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr