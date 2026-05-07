광주시청 외벽에 내걸린 ‘헌법 전문 개정안’

‘대한민국 헌법 전문 개정안’ 국회 표결을 하루 앞둔 6일 총 452자로 쓰인 전문 개정안을 담은 대형 현수막이 광주시청 외벽에 내걸려 있다. 39년 만의 이번 개정안은 기존 3·1운동과 대한민국임시정부의 법통, 4·19혁명에 더해 부마민주항쟁, 5·18민주화운동을 계승해야 할 민주이념에 추가했다. 헌법 전문을 개정하기 위해서는 국회의원 3분의 2 이상의 찬성과 6·3지방선거에서 국민투표 과정을 거쳐야 한다.

광주시 제공