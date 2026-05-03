GH, 항공마일리지 모아 ESG 실천…아동, 노인 복지시설 찾아 물품 전달



경기주택도시공사가 직원들의 항공마일리지를 모아 초록우산어린이재단과 광교노인복지관에 물품을 전달했다. (GH 제공)

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경기주택도시공사(GH)는 5월 가정의 달을 맞아 지역사회 어린이·노인들을 대상으로 1500만원 상당의 물품을 기부하고 직접 만든 케이크를 지역아동센터에 전달하는 등 실천적 나눔 활동을 펼쳤다.GH는 수년간 임직원들이 공무국외출장을 통해 적립한 항공마일리지를 활용해 지역 내 어린이와 노인을 위한 물품을 구매해 기부했다.초록우산 어린이재단에는 아동을 위한 백팩, 인형, 키링, 학용품 세트 등 총 255점의 물품을, 광교노인복지관에는 어르신들의 일상생활에 유용한 텀블러와 전기포트, 칫솔 살균기 등 총 100여 점의 물품을 전달했다.GH는 또 임직원 20여명이 참여해 ‘사랑의 케이크 만들기’ 활동을 진행했다. 임직원들의 정성으로 제작한 수제 케이크는 수원시 소재 지역아동센터 아동들에게 따뜻한 응원 메시지와 함께 어린이날 기념 간식 선물로 제공했다.김용진 GH 사장은 “직원들이 항공마일리지를 활용해 모은 다양한 기부 물품과 정성을 다해 직접 만든 케이크가 지역사회 이웃들에게 따뜻하고 기분 좋은 선물이 되길 바란다”면서 “앞으로도 GH는 경기도 곳곳에서 지역사회와 상생하는 나눔 문화 확산을 위해 GH만의 차별화된 사회공헌활동을 이어갈 것”이라고 밝혔다.안승순 기자