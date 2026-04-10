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도봉구, ‘노후 든든한 첫걸음’ 돕는다…부동산 기본지식 특강

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현실·실용적 부동산 정보 제공


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도봉구 노후 준비를 위한 부동산 기본지식 강의 안내 포스터.
도봉구 제공


서울 도봉구는 이달 22일 ‘노후 준비를 위한 부동산 기본지식’ 특강(포스터)을 연다고 10일 밝혔다.

구민들의 안정적인 노후 준비와 재테크 역량 강화를 위해 금융감독원 금융교육 전문강사로 활동 중인 김무진 강사가 진행을 맡았다. 김 강사는 다년간의 금융·부동산 교육 경험을 바탕으로 구민들이 실제 생활과 투자에 적용할 수 있는 현실적이고 실용적인 정보를 제공할 예정이다.

강의는 이달 22일 오전 10시부터 12시까지 2시간 동안 도봉구청 16층 자운봉홀에서 진행된다. 구민이라면 누구나 21일 오후 6시까지 온라인(도봉배움e) 또는 전화로 신청하면 된다. 총 80명 선착순으로 접수한다.

이번 강좌는 부동산 투자에 관심 있는 중·장년층뿐만 아니라, 노후 준비를 계획하는 모든 구민에게 도움이 될 것으로 기대된다.

오언석 구청장은 “이번 강좌가 구민들이 노후 준비와 재테크에 필요한 부동산 지식을 쉽게 이해하고, 자신의 재정 계획에 적용할 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다”고 밝혔다.


유규상 기자
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