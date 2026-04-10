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서초구, 2026년 공약이행 및 정보공개 평가 최고등급

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서초구청사 전경
서초구 제공


서울 서초구는 한국매니페스토실천본부 주관 ‘2026년 민선8기 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가’에서 최고등급인 ‘SA’를 획득했다고 10일 밝혔다. 이로써 구는 지난 2017년부터 10년 연속 최고등급을 달성했다.

평가는 지난해 12월 31일 기준 ▲공약이행완료 ▲목표달성도 ▲주민소통 ▲웹소통 ▲공약 일치도 등 총 5개 분야를 종합 분석·평가하는 방식으로 진행됐다. 결과는 최고등급인 SA부터 F등급까지 6개 등급으로 분류돼, 총점 100점 만점에 90점 이상 평가받은 지자체가 SA등급으로 선정된다.

구는 민선8기 전체 공약 74개 중 64개를 완료해 공약 이행률 86.5%를 기록했으며, 10개는 정상 추진중이다.

구 관계자는 “공약 추진계획과 분기별 추진실적 등을 구 홈페이지에 투명하게 공개하고 체계적으로 관리하고 있다”면서 “다양한 주민참여를 보장하는 웹소통 분야와 주민정책평가단 운영 등 주민과의 소통에도 힘쓰고 있으며, 예산 확보 및 유관기관 협력 강화와 함께 세심하고 적극적인 주민과의 소통행정으로 ‘오늘 행복하고 내일이 기다려지는’ 서초형 행정 추진하고 있다”고 밝혔다.

구는 공적 약속을 지켜 행정의 지속가능성을 높이고 주민의 삶의 질을 더 향상할 수 있을 것으로 기대하고 있다.


박재홍 기자
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