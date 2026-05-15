농업회사법인㈜ 남쪽동네, 왕조1동 어르신 식탁에 ‘따뜻함’ 기부

순천·여수 시민들 정성 전달

독거 어르신 위한 밀키트 기탁



농업회사법인㈜ 남쪽동네가 순천 왕조1동 행정복지센터에 독거 어르신 50여명을 위한 밀키트 꾸러미를 전달했다.

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5월 가정의 달을 맞아 순천과 여수의 따뜻한 마음이 하나로 모여 독거 어르신들의 식탁에 온기를 전했다.농업회사법인 ㈜남쪽동네는 지난 14일 순천 왕조1동 행정복지센터를 방문해 독거 어르신 50여명을 위한 밀키트 꾸러미를 전달했다. 50만원 상당의 꾸러미는 여수소소한봉사단이 후원하고, ㈜남쪽동네가 손수 준비했다. 어르신들이 간편하고 든든하게 식사할 수 있도록 제육볶음과 곰탕 밀키트로 구성됐다.김종효 대표는 “이번 나눔은 순천과 여수 봉사자들이 지역을 넘어 한마음으로 함께해 더욱 뜻깊었다”며 “앞으로도 지역을 넘어 서로 온기를 나누는 나눔 활동을 계속 이어가겠다”고 밝혔다.신혜정 왕조1동장은 “모두 한마음으로 나눔을 실천해주신 데 깊은 감동을 느꼈다”며 “따뜻한 나눔이 어르신들께 큰 위로와 기쁨이 될 것”이라고 감사의 뜻을 전했다.한편 농업회사법인 ㈜남쪽동네는 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 매년 과자, 사골곰탕 등 다양한 물품 기부를 통해 이웃과 따뜻한 마음을 나누고 사회공헌에 앞장서고 있다.순천 최종필 기자