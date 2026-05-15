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도봉구, 예비 사회복지사 대상 취업 원스톱 지원

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인공지능(AI) 기반 교육관리 모바일 앱
생활지원사, 병원동행매니저 과정 신설


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도봉구 장롱면허 사회복지사 성장 지원 사업 안내 포스터.
도봉구 제공


서울 도봉구가 장롱면허 사회복지사를 대상으로 현장 진출을 지원한다고 15일 밝혔다. 구는 실무 교육부터 현장 실습, 취업 연계까지 취업 준비에 필요한 과정을 원스톱으로 제공할 계획이다.

올해 모집 인원은 40명이며 대상은 도봉구에 거주하고 있는 18세 이상 55세 미만의 미취업 사회복지사 자격증(1급 또는 2급) 소지자다. 2024년 지원을 시작한 이후 현재까지 총 22명의 사회복지사가 복지 현장으로 진출했다.

올해는 교육의 질과 편의성을 한층 높였다. 인공지능(AI) 기반 교육관리 모바일 앱을 새롭게 도입해 참여자들이 교육 일정 등을 편리하게 확인할 수 있도록 했다. 또 생활지원사, 병원동행매니저 등 온라인 자격증 취득 지원 과정을 신설했다.

모집 기간은 오는 29일까지며 신청은 구비서류를 갖춰 도봉구청 복지정책과를 방문하거나 전자우편으로 제출하면 된다. 최종 선발 결과는 6월 5일 도봉구 홈페이지에 게재된다.


유규상 기자
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