서울Pn

검색

강북구 신청사 ‘서울시 디자인 어워드’ 1위

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

현충일 국립현충원 참배객 360명 모집…은평구,

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

마포, 쓰레기 줄이고 1억원 벌었다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구로구, 23일 ‘세계인의 날’ 상호문화축제

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘서울배달+땡겨요’에서 서울사랑상품권 2만원 쓰면 5000원 쿠폰

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘서울배달+ 땡겨요’ 할인 혜택
‘서울배달+ 땡겨요’ 할인 혜택
서울시 제공


고유가·고물가 여파로 외식비 부담이 커진 가운데 18일부터 서울시 공공배달 애플리케이션 ‘서울배달+ 땡겨요’에서 지역화폐 서울사랑상품권을 쓰면 최대 40% 할인을 받을 수 있다.

시는 이달 말까지 ‘서울배달+ 땡겨요’와 서울사랑상품권으로 2만원 이상 주문하면 5000원 할인 쿠폰을 주는 등 연계 할인 혜택을 제공한다고 17일 밝혔다. 또한 다음달 말까지 매주 월·화요일 2만원 이상을 포장 주문하면 추가로 3000원 할인 쿠폰을 제공한다.

이는 서울사랑상품권의 기존 할인과 중복 적용된다. 온라인 광역 서울사랑상품권은 구매 즉시 10% 선할인이 적용되고, 결제 금액의 5%를 환급받을 수 있다. 2만원어치를 주문하고 5000원 할인 쿠폰을 받으면 총 40% 할인을 받게 되는 셈이다. 브랜드별 할인 쿠폰을 받으면 체감 55%안팎의 할인을 받을 수 있다고 시는 설명했다.

이벤트 쿠폰과 결제 환급은 선착순 제공되며 예산이 소진되면 조기 종료된다. 이해선 시 민생노동국장은 “이번 혜택 확대로 시민들은 외식·배달비 부담을 덜고, 소상공인은 매출 확대 효과를 기대할 수 있을 것”이라고 밝혔다.


김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

노원구, 상계5동 재개발 주민협의체 구성

조합직접설립 공공지원 통해 추진위 생략 시비·구비 6억여 원 투입, 서울시 최대 규모 지원

용산구 어르신들 “무대에선 다시 청춘”…낭만가요제

어버이날 맞아 ‘시니어 낭만가요제’…주민 800여명

노원구, 상계5동 재개발 주민협의체 구성

조합직접설립 공공지원 통해 추진위 생략 시비·구비 6억여 원 투입, 서울시 최대 규모 지원

종로 부암·평창 아동 실내 놀이터 생긴다

187㎡ 규모 7월 준공·10월 개장

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr