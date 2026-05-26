하나금융 청라 그룹 헤드쿼터 준공…10개사·2200명 이전



하나금융그룹 본사 ‘그룹 헤드쿼터’. 인천경제청 제공

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인천경제자유구역청(IFEZ)은 하나금융이 인천 서구 청라국제도시에 조성한 본사 ‘그룹 헤드쿼터’(HQ)를 지난 21일 준공했으며 오는 9월부터 관계사 이전 절차에 착수한다고 26일 밝혔다.이전 대상은 하나금융지주와 하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명보험 등 10개 계열사다. 연말까지 약 2200명의 임직원이 순차적으로 청라로 이동할 예정이다. 기존 통합데이터센터 상주 인력까지 포함하면 청라 하나드림타운에는 약 4000명의 금융 전문 인력이 집적된다.이번 이전은 2012년 인천시와 인천경제청, 한국토지주택공사(LH), 하나금융이 청라 금융타운 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 이후 14년 만에 결실을 맺는 것이다.하나금융은 앞서 2017년 통합데이터센터, 2018년 하나글로벌캠퍼스를 청라에 조성한 데 이어 이번 그룹 헤드쿼터 준공으로 ‘하나드림타운’ 조성을 사실상 마무리하게 됐다.청라국제도시역 인근에 들어선 그룹 헤드쿼터는 지하 7층~지상 15층, 연면적 약 12만8000㎡ 규모다. 건물 내부에는 1층부터 15층까지 이어지는 약 1.1㎞ 길이의 보행자 램프가 설치됐으며, 외벽에는 저철분 특수유리가 적용됐다.인천경제청은 하나금융 이전을 계기로 청라를 핀테크와 블록체인 산업이 집적된 글로벌 디지털 금융 허브로 육성한다는 구상이다. 청라는 인천국제공항과 가까워 국제 업무 접근성이 뛰어나다는 평가를 받는다.윤백진 인천경제자유구역청장 직무대행은 “하나드림타운은 민관 협력의 대표적 성공 사례”라며 “하나금융의 청라 시대가 한국 금융산업 경쟁력을 높이는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.강남주 기자