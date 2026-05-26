‘포레스텔라’ 노래 들으며 출근…인천공항 출근길 콘서트



인천공항공사 출근길 콘서트 포스터. 인천공항공사 제공

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인천국제공항공사(이하 공사)는 오는 29일 인천공항 제2여객터미널에서 크로스오버 그룹 포레스텔라 등이 출연하는 출국길 문화공연을 연다고 26일 밝혔다.공연은 29일 오후 5시 30분 제2여객터미널 3층 탑승구역 내 서편 노드광장에서 진행된다. 공항 이용객과 상주직원 등 누구나 무료로 관람할 수 있다.이번 공연은 공사가 추진하는 문화예술 프로젝트의 하나로, 출국 전 공항 이용객들에게 색다른 문화예술 경험을 제공하기 위해 마련됐다.‘싱크 인 크로스오버(Sync in CROSSOVER) - 출국 전 마주하는 특별한 순간’을 주제로 열리는 이번 무대는 서로 다른 장르와 감성이 어우러지는 크로스오버 공연 형식으로 꾸며진다.출연진으로는 폭발적인 가창력과 화음으로 인기를 끌고 있는 포레스텔라를 비롯해 국악 크로스오버 팀 ‘도드리(dodree)’, 국악과 비보잉을 접목한 퍼포먼스팀 ‘루나 플로우(LUNA FLOW)’ 등이 참여한다.공사는 이번 공연 외에도 다음 달 다양한 장르의 문화예술 공연을 이어갈 계획이다.김창규 공사 운영본부장은 “국악과 클래식, 뮤지컬 등 다양한 문화예술 공연을 통해 대한민국 관문인 인천공항에서 K-컬처의 우수성을 알리고 차별화된 고객 경험을 제공하겠다”고 말했다.강남주 기자