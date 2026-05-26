동대문구, 치매 예방 위한 ‘기억의 문을 여는 공원’ 조성

이문1동 소공원·장안근린공원 등

미끄럼 방지 보행로 등 친화 시설 마련



동대문구 이문1동 소공원 일대에 마련된 ‘기억의 문을 여는 공원’.

동대문구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 동대문구는 장안근린공원과 이문1동 소공원에 어르신을 위한 ‘기억의 문을 여는 공원’을 조성했다고 26일 밝혔다.고령 주민들의 야외 활동과 치매 예방을 위해 기존 공원에 보행 안정성을 확보하고 인지 친화 기능을 강화했다. 이문1동 소공원은 ‘치매 예방 및 인지 건강 중심 공원’으로, 장안근린공원은 ‘어르신 건강증진형 공원’으로 새롭게 탈바꿈했다.공원에는 어르신의 안전을 위해 순환형 산책로, 미끄럼 방지 보행로, 위험 구간 안내 표지 등을 설치했다. 또한 기억 회상 안내판, 인지 향상 콘텐츠, 감각 자극 시설을 곳곳에 배치했다.동대문구치매안심센터에서 개발한 가정용 인지 훈련 프로그램 ‘가치해요’ QR코드도 도입했다. 코드로다양한 인지 건강 콘텐츠와 서비스를 이용할 수 있다. 이외에도 누구나 참여할 수 있는 ‘세대 통합형 체험 캠페인’도 함께 운영할 예정이다.김기현 부구청장은 “앞으로도 주민 삶의 질을 높이는 고령 친화 정책과 공원 환경 개선 사업을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.유규상 기자