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도봉구, 자율 자원봉사팀 모집…최대 100만원 지원

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5인 이상 자원봉사 단체·소모임 대상


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자원봉사 활성화 프로그램 선정 단체가 지난해 8월 도봉구의 경로당에서 재난안전 교육 봉사를 하고 있다.
도봉구 제공


서울 도봉구는 ‘2026년 자원봉사 활성화 프로그램’ 참가자를 모집한다고 26일 밝혔다. 선정된 자원봉사 단체는 최대 100만원의 운영비를 지원받는다. 신청 대상은 5인 이상으로 구성된 자원봉사 단체·소모임이다. 구에서 활동할 수 있어야 하며 연 최소 5회, 누적 20시간 이상 활동 기록을 남겨야 한다.

지원 분야는 사회복지, 환경보전, 재난구호, 교육·상담, 문화예술, 청소년 보호 등 ‘자원봉사활동 기본법’에 따른 공익활동이다. 예를 들어 ▲환경보호를 위한 자원봉사활동(플로깅, 저탄소 생활 실천) ▲사회적 약자와 소외계층을 위한 지원 활동 ▲풍수해·화재 등 재난안전관리 및 예방 활동 등이 있다. 특정 기관·단체의 내부 사업, 정치적 또는 종교적 활동과 연관되는 활동은 제외된다.

구는 프로그램의 공익성, 실효성, 지역사회 파급효과 등을 종합 심사해 지원 대상을 선정한다. 총사업비 300만원은 사업 성격과 활동 규모에 따라 차등 지급한다. 지원금은 봉사활동에 필요한 재료비로 쓸 수 있다. 참가를 원하면 신청서, 활동계획서 등을 준비해 다음 달 19일까지 구청 자치행정과를 방문하거나 이메일로 내면 된다. 결과는 다음 달 26일 발표된다.


유규상 기자
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