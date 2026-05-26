영암군, ‘그냥드림사업’ 본격화…위기가구 신속 지원

복잡한 절차 없이 경제적 어려움 겪는 가구에 먹거리 즉시 지원



영암군청 전경.

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전남 영암군이 이달부터 갑작스러운 생활고나 생계 위기를 겪는 군민을 지원하기 위한 ‘그냥드림사업’을 본격 운영한다.‘그냥드림사업’은 실직과 휴·폐업, 질병 등으로 먹거리 지원이 필요한 군민에게 별도의 소득 심사나 복잡한 증빙 절차 없이 식료품을 즉시 지원하는 사업이다.지난해 12월 시범 운영을 시작한 군은 주민 호응과 복지부 확대 방침에 따라 이달부터 본사업으로 전환해 본격 추진에 들어갔다.지원 대상은 영암군민 누구나 읍·면 행정복지센터를 방문해 간단한 본인 확인과 신청서 작성 후 지원을 받을 수 있다.지원 물품은 햇반과 라면, 통조림 등 1인당 2만원 상당의 식료품 꾸러미로 구성된다.군은 물품 지원뿐만 아니라 이용 횟수에 따라 맞춤형 복지서비스도 연계할 계획이다.1회 이용자는 식료품을 즉시 지원받고, 2회 이용자는 기본 상담과 추가 지원을 받을 수 있으며 3회 이상 이용자에게는 읍·면 맞춤형 복지팀이 통합 상담을 진행해 필요한 복지서비스를 연계할 예정이다.하혜성 영암군 주민복지과장은 “먹는 문제와 최소한의 생활에 필요한 물품이 없어 어려움을 겪는 군민이 없도록 돕는 것이 이번 사업의 핵심”이라며 “그냥드림 사업이 복지 사각지대를 발굴하는 계기가 될 수 있도록 현장 중심의 촘촘한 복지안전망 구축에 힘쓰겠다”고 밝혔다.영암 류지홍 기자