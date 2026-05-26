중랑구, ‘AI 어르신 안심톡’…160명 대상 운영



서울 중랑구 신내동 구청 청사 전경.

중랑구 제공

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서울 중랑구는 안부 확인 서비스 ‘AI 어르신 안심톡(Talk)’으로 초고령사회 어르신 돌봄 체계를 강화하고 있다고 26일 밝혔다.지난해 10월 시범 운영을 한 결과 사업에 참여한 구민의 만족도가 81.4%에 달했다고 구는 설명했다. 이를 바탕으로 지난 3월부터 지역 내 고독사 위험 가구와 독거 어르신 160명을 대상으로 운영에 들어갔다.이 스마트 돌봄 서비스는 인공지능(AI)이 주 2회 어르신에게 전화를 걸어 건강 상태와 생활 불편 사항 등을 확인한다. 응답에 따라 상황별 질문과 공감형 답변을 제공하며 자연스러운 대화를 이어가고, 통화 과정에서 위기 징후가 감지되면 담당 공무원에게 즉시 전달된다.또한 구정 소식과 복지 제도, 건강 수칙 등 생활 밀착형 정보도 함께 제공한다. 구는 AI 기반 안부 확인 서비스로 정서적 돌봄과 위기 대응을 병행하고 돌봄 공백 해소를 위한 스마트 복지 체계 구축을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.구 관계자는 “앞으로도 디지털 기술과 복지를 연계한 맞춤형 돌봄 정책을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자