전남도, 민생회복 소비쿠폰 지급률 95% 넘겨

지역경제 활력 불어넣기 위해 캠페인 등 소비 유도활동 추진



전남도청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전라남도의 민생회복 소비쿠폰 지급률이 7일 기준 95%를 넘어선 것으로 나타났다.지급 수단별 비중은 신용·체크카드 46.2%, 모바일·카드형 지역사랑상품권 9.9%, 지류형 지역사랑상품권 31.3%, 선불카드 12.6%다.지류형 상품권의 경우 지역민들의 수요가 높아 전국 평균 대비 높은 비중을 보였다.지급률이 높은 상위 6개 시군은 보성(98.0%), 해남(97.5%), 강진(97.3%), 구례(96.9%), 고흥(96.3%), 순천(96.1%) 순이다.전남도는 이번 민생회복 소비쿠폰으로 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 조기 사용을 유도할 방침이다.쿠폰 사용률을 높이기 위해 방송광고 홍보와 구내식당 대신 외부 식당 이용하기 캠페인, 소비자단체와 가두 캠페인 전개 등 다양한 소비 유도 활동을 추진할 계획이다.서은수 전남도 일자리투자유치국장은 “도민의 빠른 소비쿠폰 사용은 지역 경제의 온기를 되살리는 큰 힘이 된다”며 “본격 휴가철인 8월 중 조기 사용을 당부드린다”고 말했다.무안 류지홍 기자