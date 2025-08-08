금천구, 시흥1구역 재개발 ‘공공지원 조합설립 주민설명회’

지상 35층 총 1170세대 아파트 추진



서울 금천구가 오는 12일 오후 2시 금천구청 12층 대강당에서 시흥1구역 주택정비형 재개발사업의 공공지원 조합설립 주민설명회를 연다고 8일 밝혔다.시흥1구역은 6만 8201.6㎡ 규모의 노후 저층 주거지다. 앞서 2021년 12월 신속통합기획 1차 후보지로 선정된 후 지난해 7월 정비구역으로 지정 고시됐다. 추진위원회 구성 단계를 생략하고 공공지원으로 조합 설립을 추진하고 있다.이에 따라 지난 3월 토지 등 소유자와 외부전문가로 조합설립 주민협의체를 구성했다. 조합정관 등을 만들고 조합설립 동의를 받기 위한 개략적인 추정 분담금 산정을 끝냈다.이번 설명회에서는 산정된 추정 분담금을 설명하고 조합설립 동의서 제출 방법 등을 안내한다. 질의응답 순서를 마련됐다.구는 설명회 이후 조합설립 동의서를 받고 창립총회를 준비해 올해 안에 조합이 설립되도록 추진할 계획이라고 밝혔다.사업이 마무리되면 시흥1구역은 지상 35층, 총 1170세대 규모의아파트 단지로 바뀌게 될 전망이다. 신안산선 시흥사거리역 예정지와 인접해 신안산선 개통 후 대중교통 접근성이 높아질 것으로 기대된다.유성훈 금천구청장은 “앞으로도 재개발 등 정비사업을 통해서 낙후되고 열악한 주거환경이 개선될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.김주연 기자