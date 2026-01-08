“우리 구는 내 손으로 지킨다”…강북구, 불법유동광고물 수거보상제 참여자 모집

이달 12일부터 16일까지 관할 동 주민센터 방문 접수



서울 강북구청 모습. 강북구 제공

서울 강북구가 깨끗하고 안전한 거리 환경을 조성하고 취약계층의 생계를 돕기 위한 불법유동광고물 수거보상제 참여자를 뽑는다고 8일 밝혔다.불법유동광고물 수거보상제는 주민이 직접 거리의 불법 현수막, 벽보, 전단지 등을 수거해 오면 실적에 따라 보상금을 주는 사업이다. 구는 주민 참여로 무분별한 광고물 배포를 차단하고 도시 미관을 개선할 계획이다.모집 분야는 현수막과 벽보·전단지 두 부문이다. 현수막 수거 요원은 관내에 사는 만 20세 이상 주민 중 업무 수행이 원활한 자를 대상으로 한다. 모집 인원은 동별 2명 이내로, 보상금은 1인당 월 최대 100만원까지 지급된다.벽보와 전단지 수거 요원은 관내 만 60세 이상 주민을 대상으로 동별 5명 이내를 뽑는다. 저소득층을 우선 선발하며, 보상금은 월 최대 20만원이다.다만 현재 동행일자리나 노인일자리 등 구에서 추진하는 다른 일자리 사업에 참여 중인 주민은 중복 신청이 제한된다. 선발된 인원은 다음 달부터 올해 12월까지 활동하게 된다.참여를 희망하는 주민은 오는 12일부터 16일까지 주소지 관할 동 주민센터를 방문해 신청하면 된다. 신청 시에는 참여 신청서와 개인정보 수집 이용 동의서를 작성해 자필 서명 후 제출해야 한다.구 관계자는 “불법유동광고물 수거보상제는 쾌적하고 안전한 보행 환경을 만드는 동시에 구민이 직접 구정에 참여하는 계기가 될 것”이라고 했다.송현주 기자