서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

구로구, 오는 14일 신년인사회…병오년 구정 방향

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서초 “체력에 맞는 운동 처방해 드려요”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

은평창업지원센터 “입주기업 모십니다”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“우리 구는 내 손으로 지킨다”…강북구, 불법유동

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“우리 구는 내 손으로 지킨다”…강북구, 불법유동광고물 수거보상제 참여자 모집

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

이달 12일부터 16일까지 관할 동 주민센터 방문 접수


  •
서울 강북구청 모습. 강북구 제공


서울 강북구가 깨끗하고 안전한 거리 환경을 조성하고 취약계층의 생계를 돕기 위한 불법유동광고물 수거보상제 참여자를 뽑는다고 8일 밝혔다.

불법유동광고물 수거보상제는 주민이 직접 거리의 불법 현수막, 벽보, 전단지 등을 수거해 오면 실적에 따라 보상금을 주는 사업이다. 구는 주민 참여로 무분별한 광고물 배포를 차단하고 도시 미관을 개선할 계획이다.

모집 분야는 현수막과 벽보·전단지 두 부문이다. 현수막 수거 요원은 관내에 사는 만 20세 이상 주민 중 업무 수행이 원활한 자를 대상으로 한다. 모집 인원은 동별 2명 이내로, 보상금은 1인당 월 최대 100만원까지 지급된다.

벽보와 전단지 수거 요원은 관내 만 60세 이상 주민을 대상으로 동별 5명 이내를 뽑는다. 저소득층을 우선 선발하며, 보상금은 월 최대 20만원이다.

다만 현재 동행일자리나 노인일자리 등 구에서 추진하는 다른 일자리 사업에 참여 중인 주민은 중복 신청이 제한된다. 선발된 인원은 다음 달부터 올해 12월까지 활동하게 된다.

참여를 희망하는 주민은 오는 12일부터 16일까지 주소지 관할 동 주민센터를 방문해 신청하면 된다. 신청 시에는 참여 신청서와 개인정보 수집 이용 동의서를 작성해 자필 서명 후 제출해야 한다.

구 관계자는 “불법유동광고물 수거보상제는 쾌적하고 안전한 보행 환경을 만드는 동시에 구민이 직접 구정에 참여하는 계기가 될 것”이라고 했다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

자원회수시설 5월 8일~6월 15일 소각로 정비… 

소각 중단 없게 민간 5곳과 계약 생활폐기물 예비 처리 체계 마련

“수상 넘어 ‘격상’”…영등포구, 2025년 평가판

대통령상, 국무총리 표창 등 최고 단계 평가로 격상

“양천 미래 위해 주택 재정비… 도시철도·기업 인프

이기재 구청장, 신년인사회 개최

광진구, 1인 가구의 든든한 친구…무료 건강검진 지

건강검진으로 질병 조기 예방 및 건강관리 강화

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr