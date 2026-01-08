광진구, 1인 가구의 든든한 친구…무료 건강검진 지원

건강검진으로 질병 조기 예방 및 건강관리 강화



김경호 서울 광진구청장. 광진구 제공

서울 광진구가 1인가구의 질병 조기 발견과 만성질환 예방을 위해 무료 건강검진 지원사업을 시행한다.8일 구에 따르면, 지원 대상은 주민등록상 거주지가 광진구인 19세~64세의 1인 가구다. 타 자치구 거주자라도 관내 학교 재학 또는 직장 재직을 증명하는 서류 지참 시 검사 가능하다. 단, 국가건강검진 대상자는 제외된다.건강검진은 광진구보건소 1층 민원실에서 접수 후 진행되며, 평일 오전 9시부터 11시까지 이용할 수 있다. 별도의 사전 예약 없이 검사 전날부터 10시간 이상 금식 후 보건소를 방문하면 검진받을 수 있으며, 방문 시 신분증과 주민등록등본을 지참해야 한다.검진 항목으로는 ▲흉부방사선검사 ▲소변검사(요당, 요단백 등) ▲B형간염검사 ▲혈당검사 ▲신장기능검사 ▲간기능검사 ▲갑상선자극호르몬검사 등 총 19종으로 다양하게 구성되어 있으며 검사 결과는 직접 방문 및 공공보건홈페이지에서 확인할 수 있다. 검진 후 이상 소견이 있을 경우 보건소 전문의와 맞춤 상담도 가능하다.김경호 광진구청장은 “1인 가구는 생활 여건상 건강에 소홀해지기 쉬운 만큼, 이번 무료 건강검진을 통해 자신의 건강 상태를 점검하고 질병을 조기에 예방하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 건강하고 활력있는 광진을 만들기 위해 생활 밀착형 건강 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.서유미 기자