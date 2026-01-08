심미경 서울시의원, 2026년 서울시 예산 “동대문구 1282억원, 학교 예산 259억원 확정”

서울Pn

심미경 서울시의원


서울시의회 심미경 의원(동대문구 제2선거구, 국민의힘)은 2026년 서울시 본예산에서 동대문구 지역투자 사업 1282여억원과 교육비특별회계 예산에서 동대문구 관내 학교 사업 예산으로 259여억원이 편성됐다고 밝혔다.

예산 규모가 큰 서울시 사업으로는 용두동~제기동 구간 동북선 경전철 건설에 401억원, 동대문 시립도서관 조성에 117억원, 이문동(천장산로9가길 7 주변) 외 12개소 하수관로 개량에 30억원, 청량사·연화사 등 전통사찰 시설확충 및 정비 지원에 22억원, 이문로 일대 교통 개선에 2억 5000만원을 비롯해기획경제위원회 소관 부서 예산으로 경제실 홍릉 일대 도시재생뉴딜사업 지원에 145억원, 서울시립대 사거리(전농동)·회기동·이문동·휘경동 일대 골목상권 행사 지원에 1억 2000만원 등이 포함됐다.

교육비특별회계에서는 ▲휘봉초 급식시설 개선 및 조리기구 구입 등을 비롯해 23억원 ▲이문초 급식실 환기 개선을 비롯해 3억원 ▲휘경중 시설 개선에 8억 7000만원▲ 휘경여중 조리시설 전면 보수 등에 22억원 ▲경희여중 본관동 개선을 비롯해 9억원 ▲경희중 시설 개선을 비롯해 1억 7000만원 ▲ 전동중 수배전시설 개선을 비롯해 1억 8000만원 ▲휘봉고 급식실 개선에 2억 2000만원 ▲휘경여고시설 개선 등에 3억 9000만원▲ 경희여고 시설 개선 등에 3억 6000만원 ▲서울반도체고 기숙사 리모델링 시설비 및 설계비 등 32억원 등이 편성됐다.

심미경 의원은 ▲시민의 삶을 지키는 동행서울 ▲안심일상을 위한 안전서울 ▲건강하고 활력있는 매력서울을 목표로 편성된 이번 서울시 및 교육비특별회계 예산이 마지막까지 필요한 곳에 투입될 수 있도록 시의원으로 최선을 다하겠다고 전했다.


