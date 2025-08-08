목포 해상W쇼 4회차 공연 16일 예정···‘불타는 트롯 IN 목포’ 개최

서울Pn

목포 해상W쇼 4회차 공연 개최…즐거움 가득 트롯 나이트!
16일 저녁 8시 평화광장…목포에서 만나는 미스·미스터트롯


  •
목포 해상W쇼가 평화광장에서 열리고 있다. (목포시 제공)


목포시는 오는16일(토) 저녁 8시, 평화광장 해상무대에서 ‘2025 목포해상W쇼’의 네 번째 정기공연 ‘불타는 트롯 IN 목포’를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 공연은 지난 7월에 이어 하계 휴가철 관광객을 위한 특별 프로그램으로 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 트로트 공연으로 꾸며진다. 무대에는 ‘미스·미스터 트롯’ 출연을 계기로 큰 인기를 얻은 하유비, 노지훈, 박주희가 출연해 뜨거운 여름밤을 흥겨운 무대로 물들일 예정이다.

공연 후 이어지는 해상 불꽃쇼에서는 바다 위를 질주하는 제트스키와 함께 화려한 불꽃이 어우러져 한층 더 시원하고 역동적인 장면을 연출하게 된다.

시 관계자는 “연휴를 맞아 목포를 찾은 관광객들에게 잊지 못할 여름밤의 추억을 선사하고자 준비했다”며 “목포 밤바다의 낭만과 매력을 만끽할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

시는 또, 오는 9월 26일부터 28일까지 삼학도 일원에서 열리는 ‘2025 목포 항구축제’와 10월 3일 개최 예정인 ‘목포해상W쇼’ 다섯 번째 정기공연을 앞두고 관광객 유치를 위한 준비에 박차를 가하고 있다.


임형주 기자
