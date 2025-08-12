아트센터인천, 음악영재 발굴·육성…9월 6일 ‘오디션’



아트센터인천 음악영재 아카데미 포스터. 인천경제청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천경제자유구역청은 ‘아트센터인천’에서 클래식 영재 발굴·육성 프로그램인 ‘음악영재 아카데미’를 신설·운영한다고 12일 밝혔다.음악영재 아카데미는 클래식 음악의 미래를 이끌 차세대 음악영재를 발굴하고 체계적인 전문 음악 교육을 제공하는 프로그램으로 오는 18일부터 27일까지 참가자를 모집한다.모집 분야는 피아노, 바이올린, 첼로, 플루트, 클라리넷 등 5개 전공이며 참가 대상은 초등학교 2학년부터 중학교 3학년이다.선발된 영재들은 9월부터 12주간 전공별 1대 1 실기 레슨(주 1회, 50분)을 비롯해 음악이론, 음악사, 청음 등 기초부터 심화까지 아우르는 그룹 수업에 참여한다.참가자는 내달 6일 아트센터인천 오케스트라 리허설룸에서 공개 오디션을 거쳐 최종 선발한다. 오디션에선 클래식 자유곡 1곡을 암보로 연주해야 하고 반주가 필요한 곡은 반주자를 동반해야 한다.윤원석 인천경제청장은 “음악 영재들에게 수준 높은 교육 기회를 제공함으로써 보다 입체적이고 실전적인 음악 역량을 기를 수 있을 것으로 기대한다”며 “전문적이고 체계적인 공연장 중심의 예술교육 플랫폼으로 발전시키겠다”고 말했다.강남주 기자