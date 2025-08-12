영광군, ‘제1회 광풍 마라톤대회 개최’···일부 도로 교통통제

서울Pn

9월 7일 오전 7시 영광스포티움 출발
오전 7시~12시, 일부 도로 교통통제


  •
제1회 영광 광풍 마라톤대회 코스 및 우회도로. (영광군 제공)


영광군이 오는 9월 7일 군민의 날을 맞아 ‘제1회 영광 광풍 마라톤대회’를 개최한다고 12일 밝혔다.

마라톤대회 코스는 영광스포티움 내 종합운동장에서 출발하여 덕호교(5km 반환점), 와탄교(10km 반환점)와 복용삼거리를 지나 법성면 화천 회전교차로(Half)에서 돌아오는 경로로 진행한다.

안전한 대회 진행을 위해 행사 당일 9월 7일 오전 7시부터 12시까지 광주에서 법성·홍농 방면 상행선 2차선을 영광읍 종산교차로부터 차선을 점차 축소하여 신평교차로에서는 전면 통제된다.

법성·홍농방면의 우회구간은 ‘신평교차로 – 만곡사거리 – 논산보건진료소 – 장산리 회전교차로 – 원불교 영산성지 – 국민여가캠핑장 – 법성포 방면’으로 안내할 계획이다.

영광군민의 날 추진위원회 관계자는 “3,000여 명이 넘게 참가할 것으로 예상되는 제1회 영광 광풍 마라톤대회에 적극적인 참여를 당부 드린다”며 “이번 대회를 통해 군민들의 스포츠 참여 기회 확대와 지역경제 활성화에 직접적인 효과가 있기를 기대한다”고 말했다.


임형주 기자
