‘치매 안심’ 종로구…평창동 이어 창신3동도 치매안심마을로

서울 종로구가 치매 환자와 가족이 일상생활과 사회활동을 영위할 수 있도록 ‘치매안심마을’을 확대한다고 12일 밝혔다.종로구는 앞서 평창동에 이어 이번달 창신3동을 제2호 치매안심마을로 지정했다. 이를 통해 지역사회 중심의 통합 돌봄 체계를 강화하고 치매 친화적인 공동체 조성에 박차를 가할 계획이다.‘치매안심마을’은 주민과 공공·민간 기관이 협력해 치매 예방, 조기 발견, 돌봄 환경 조성을 함께하는 동 단위 사업이다. 지역사회 실태와 인식도 조사, 운영위원회 구성, 주민과 기관 대상 교육·홍보, 치매 극복 선도단체·환자 임시 보호 가맹점 지정, 관련 안내판 설치 등을 진행하게 된다.평창동은 치매 인식도 점수가 2023년 78점에서 올 8월 80.8점으로 향상됐고, 치매 태도 점수도 55.8점에서 59.1점으로 올랐다. 2023년 보건복지부 인증 치매 우수마을으로 지정되기도 했다.아울러 종로구는 지난 2월부터 동주민센터를 순회하며 인지선별검사 등을 진행하는 ‘찾아가는 기억충전소’를 운영하고 있다.정문헌 구청장은 “치매안심마을은 행정 주도가 아닌, 주민 모두가 함께 만드는 사회적 안전망”이라며 “앞으로도 더 많은 동주민센터, 주민과 손잡고 치매 환자와 가족에게 의지가 되는 양질의 치매 관련 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.김주연 기자