“아이들이 행복한 강북”… 민원 해결사 된 이순희 구청장[현장 행정]

초중고·특수학교 24곳서 간담회



이순희 서울 강북구청장이 지난 6일 강북중에서 열린 ‘2026년 교육사업을 위한 학교 방문 간담회’에서 학교 관계자, 학부모들과 소통하고 있다.

강북구 제공



이순희 강북구청장(오른쪽 네 번째)이 이날 간담회를 진행하는 모습.

강북구 제공

“어떤 게 힘드세요?” “어려웠던 점이 있으실까요?” “언제부터 그랬던 건가요?”지난 6일 오전 서울 강북구 강북중학교에서 열린 ‘2026년 교육사업을 위한 학교 방문 간담회’. 학교 관계자와 학부모의 마음에 닿기 위한 이순희 강북구청장의 질문으로 시공간이 채워졌다.간담회는 학교 관계자, 학부모 등의 의견을 모아 구에서 진행하는 교육 사업의 방향을 정하기 위해 마련됐다. 이 구청장은 지난해 12월 8일부터 이달 15일까지 관내 초중고등학교와 특수학교 24곳을 찾아 간담회를 열어 현장 목소리를 사업에 반영할 예정이다.지난해에도 진행됐던 이 간담회는 행사 후 건의사항의 처리 비율이 올라 큰 호응을 얻었다. 지난해 접수된 총 120건의 건의사항 중 처리가 불가능한 사안을 제외한 완료·진행 중·장기검토 건수는 110건(92%)에 이른다. 상반기 대비 건의사항 완료 건수도 22건에서 72건으로 크게 늘었다. 간담회에서 구청과 학교가 소통하고, 각 부서에서 학교별 건의사항에 대한 조치를 마련하기 위해 노력한 결과다.이날 강북중학교의 주요 건의사항은 ▲학생들 현장체험 때 간식비 지원 ▲학교 등하굣길 모퉁이에 쌓여 있는 쓰레기 정리 ▲학교 울타리 인근 소규모 화단 조성 등이었다. 이 구청장은 학교 관계자들의 어려움과 요청사항을 듣고 즉시 교육지원과, 민원행정팀과 해결책을 논의했다.이 구청장은 ▲교육경비 지원 방안 검토 ▲해당 구역의 추가 순찰 및 환경공무직과 청소업체에 당부 ▲통반장에 꽃 식재 요청 등을 제시했다. 또한 지난해 강북중에서 여름방학 때 11일 동안 관내 청소년 물놀이장 운영을 위해 협조해 준 데 감사를 전하며 앞으로의 협력 방안에 대한 논의도 이어 갔다.이기우 강북중 교장은 간담회 후 “내부 논의를 넘어 협업할 수 있는 기관끼리 모여 세세한 이야기를 할 수 있어 뜻깊었다”며 “지난해 여름방학 때 학교를 개방해 수영장을 운영했는데, 처음에는 걱정했지만 아이들과 학부모 만족도가 높고 지역사회에 학교가 보탬이 돼 뿌듯했다”고 협업의 중요성을 전했다.이 구청장은 “교장 선생님 이하 여러 선생님의 협조로 학교를 열어 준 덕분에 강북구 아이들이 지난여름을 행복하게 보냈다”며 “앞으로도 구에서 도울 일은 무엇이든 말해 달라. 민원사항은 저희가 해결하도록 하겠다”고 다짐했다.﻿송현주 기자