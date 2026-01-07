서울Pn

구미경 서울시의원, ‘행당8구역 재개발’ 관련 의견 청취 간담회 개최

구미경 의원(가운데 흰색정장)이 주민들과 기념사진을 촬영하고 있다.


서울특별시의회 기획경제위원회 구미경 시의원(국민의힘, 성동구 제2선거구)은 6일 상왕십리역 인근에서 신영지웰아파트 입주민 대책위원회와 간담회를 갖고, 행당동 일대 재개발 추진과 관련한 주민 의견을 청취했다.

이날 간담회에는 구 의원을 비롯해 신영지웰아파트 입주민 대책위원회 관계자 등 주민 15명이 참석해 행당8구역 재개발 추진 시 신영지웰아파트의 편입을 희망하는 주민들의 의견을 중심으로 다양한 의견을 나눴다.

이번 간담회는 주민들의 요청에 따라 마련된 자리로, 재개발에 대한 주민들의 현실적인 고민과 요구를 직접 듣고 나누며 재개발 과정에서 발생할 수 있는 우려 사항과 함께 신영지웰아파트가 포함되길 원하는 이유를 포함한 의견을 구 의원에게 전달했다.

구 의원은 “재개발과 같은 도시정비 사업은 무엇보다 주민들의 삶과 직결되는 사안인 만큼, 다양한 의견이 충분히 수렴되는 과정이 중요하다”며, “서울시의원으로서 주민들의 목소리가 균형 있게 전달될 수 있도록 소통 창구의 역할을 충실히 하겠다”고 밝혔다.


