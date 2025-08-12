지역 경제 살린 ‘금천 기업인상’ 후보자 추천

오는 29일까지 추천 접수



금천을 빛낸 ‘기업인 상’

서울 금천구가 오는 29일까지 ‘금천 기업인상’ 후보자를 추천받는다. 사진은 유성훈(오른쪽 여섯번째) 금천구청장이 지난해 ‘금천구민의 날’ 행사에서 금천 기업인상 수상자들과 기념촬영을 하는 모습.

금천구 제공

서울 금천구는 오는 29일까지 지역경제 발전과 사회 공헌에 기여한 기업인에게 수여하는 ‘금천 기업인상’ 후보자를 찾는다고 12일 밝혔다.금천 기업인상 추천 대상은 금천구에 공장이나 주사무소를 두고 1년 이상 기업체를 경영한 기업인이다. 과거 수상 경력이 있거나 최근 3년 이내 구청장 표창을 받은 기업인과 지방세 체납자 등은 대상에서 제외된다.금천 기업인상은 금천의 기업인을 격려하고 지역사회 일원으로서 자긍심을 고취하기 위해 2012년 이후 매년 시상한다. 지난해 13회 11명까지 총 76명이 수상했다.금천구민이나 기업인·직장인 20인 이상이 공동 추천하거나, 기업 관련 기관장이나 단체장, 동장, 부서장이 후보자를 추천할 수 있다. 추천서, 공적조서를 작성하고 증빙서류와 함께 금천구청 지역경제과나 관련 동주민센터로 제출하면 된다.수상자는 금천 기업인상 공적심사위원회 심의를 거쳐 결정된다. 시상식은 10월 ‘금천구민의 날’ 기념식에서 열린다. 수상자에게는 중소기업육성기금 신청 시 가점(7점)도 준다.유성훈 금천구청장은 “이번 시상이 지역경제 활성화와 지역사회 발전에 공헌한 기업인들의 노고에 보답하는 계기가 될 수 있길 바란다”고 말했다.김주연 기자