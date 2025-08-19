영광군, 전국 지자체 금고 이자수입률 1위

영광군, 금고은행 최고 이자수입률 4.7%···전국 1위

나라살림연구소, 2023년 지자체 이자수입 분석 결과



전남 영광군청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

영광군은 지방자치단체 가운데 금고은행 이자수입률 전국 1위를 차지했다고 19일 밝혔다.군은 지난 13일 이재명 대통령 주재로 열린 나라재정 절약 간담회에서 정창수 나라살림연구소장이 발언한 최고 이자수입률 4.7%인 지자체가 영광군이라고 소개했다고 덧붙였다.공공재정 혁신방안을 연구하는 나라살림연구소는 2023년 전국 지자체 금고 이자수입 현황 보고서에서 전국 평균 이자수입률은 1.62%인 반면, 영광군은 56억원의 이자수입을 거두어 수익비율이 4.7%로 분석됐으며, 이는 전국 지자체에서 가장 높은 수치라고 밝힌 바 있다.영광군 관계자는 높은 이자수입률의 배경에 대해 ‘2022년 금리가 급격하게 인상되자 기존 저금리 정기예금 1,000억원 규모를 중도해지하고 높은 현행 이율로 재예치하는 등 적극행정을 통한 예금관리와 유휴자금을 최소화하는 노력으로 2022년 대비 이자수입이 40억원이 증가하였다”고 배경을 설명했다.임형주 기자