GH, 평택 애향아동복지센터 낡은 시설 보수 봉사

경기주택도시공사 임직원들이 21일 평택시 애향아동복지센터에서 노후 야외시설을 보수하는 봉사를 하고 기념 촬영을 하고 있다. (GH 제공)


경기주택도시공사(GH)는 평택시 애향아동복지센터에서 노후 야외시설을 보수하는 봉사활동을 했다고 21일 밝혔다.

GH 임직원들은 이날 오랫동안 방치돼 훼손된 등나무 기둥과 그네 의자를 보수해, 아이들이 보다 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 여름철 야외 쉼터를 조성했다.

GH는 10년 이상 애향아동복지센터와 인연을 이어오며 정기적인 사회공헌활동을 펼치고 있다. 단순한 기부를 넘어, 시설 개보수 지원, 정원 리모델링, 평상·파라솔 기부 등 복지시설에 실질적인 도움이 되는 맞춤형 지원을 하고 있다.

이번 봉사에는 현장사업단 직원뿐 아니라 이종선 사장 직무대행도 참여해 그 의미를 더했다.

이종선 사장 직무대행은 “이번 봉사활동은 지역사회 공헌의 목적으로, 아이들에게 보다 나은 생활환경을 제공하기 위해 추진됐다”며 “앞으로도 지역사회와의 상생을 바탕으로 공기업으로서의 사회적 책임을 지속적으로 실천하겠다”라고 말했다.


안승순 기자
