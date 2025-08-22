이새날 서울시의원, 신사파출소와 함께 ‘어린이 유괴 예방 홍보·교육 행사’ 전개

서울Pn

“아이들의 안전, 지역이 함께 지킵니다”


  •
지난 21일 강남구 신사동 신구초등학교에서 신사파출소가 주관한 어린이 유괴 예방 홍보·교육 행사에 참석한 이새날 의원(가운데)


서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 지난 21일 강남구 신사동 신구초등학교에서 신사파출소가 주관한 어린이 유괴 예방 홍보·교육 행사에 참석했다.

이번 행사는 신사파출소장 및 직원, 신구초등학교 교장과 교직원, 생활안전협의회 회원 등이 함께했으며 신구초 학생들과 교사를 대상으로 유괴 예방 홍보와 상황별 대처요령 교육, 그리고 지역사회 안전 강화를 위한 간담회가 진행됐다.


  •
신구초 정문에서 유괴 예방 관련 전단지 배부하는 이새날 의원


행사에 앞서 신구초 정문에서는 유괴 예방 관련 전단지 배부와 피켓 홍보가 이뤄졌으며, 교실에서는 실제 상황을 가정한 대처 요령 교육이 이뤄져 큰 호응을 얻었다.

또한 학교장실에서는 지역사회 관계자들이 모여 아동 안전강화를 위한 방안을 논의했다.


  •
신구초 정문에서 유괴 예방 관련 피켓 홍보도 이뤄졌다.


이 의원은 “아동 대상 범죄는 예방이 무엇보다 중요하다”라며 “학교, 경찰, 지역사회가 함께 협력해야 아이들이 안전하게 성장할 수 있다”고 강조했다.

신사파출소는 이번 교육을 계기로 앞으로도 관내 아동과 노인 등 범죄 취약계층을 대상으로 범죄예방 홍보와 교육 활동을 지속적으로 전개해 나갈 계획이다.

온라인뉴스팀
