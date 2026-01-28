전남미래국제고, 첫 신입생 4개국 50명 선발

새 직업교육 모델… 3월 개교

해외 유학생 유치를 통한 새로운 직업교육 모델로 주목받는 ‘전남미래국제고등학교’가 첫 신입생 모집을 완료하고 오는 3월 개교한다. 전남미래국제고는 전국 최초로 문을 여는 직업 교육 전문 공립형 대안학교다.전남도교육청은 27일 미래국제고 전체 모집 정원 90명 중 50명을 선발했다고 밝혔다. 도교육청은 이 학교 신입생 모집 첫해인 올해 교육 여건과 환경의 질을 높이는 데 주력하기로 하고 정원을 채우기 위한 무리한 학생 모집을 하지 않았다.외국인 유학생 전형으로 베트남(13명)·몽골(15명)·카자흐스탄(9명)·우즈베키스탄(8명) 4개국 45명의 해외 청소년을 현지 한국교육원 등을 통해 유치했다. 국내 이주 배경 학생 전형으로는 5명이 합격했다.학생들은 사전 교육 기간을 거쳐 설비시스템과·스마트전기과·건축시공과 등 3개 학과 중 본인이 희망하는 전공학과에서 전문 직업 교육을 받는다. 모두 기숙사 생활을 하게 되며 교육비·기숙사비·급식비 등은 무료다.미래국제고는 강진 성요셉상호문화고를 공립으로 전환한 학교다. 이주 배경 학생과 유학생을 아우르는 전국 단위 최초의 직업교육 특화 대안학교다.다양한 문화적 배경을 지닌 청소년에게 맞춤형 교육과정을 제공하고, 지역에 정주할 수 있도록 유도해 지역산업 인력 확보와 인구소멸 위기에 대응한다는 목표다.학생들의 성공적인 학교 적응을 위해 한국어 교육 강화, 기초학력 맞춤형 지원, 다문화 상담·생활지도 등 지원 체계도 갖췄다.도교육청 관계자는 “유학생 입국에 어려움이 없도록 법무부 등과 협의하고 있다”며 “안정적이고 질 높은 교육환경을 구축해 공교육의 새로운 모델이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.무안 최종필 기자