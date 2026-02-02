서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

“설 연휴기간 공영주차장 무료로 쓰세요” 서울시설

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

이제 지하철역에서도 굿 샷!…성북구, 서울 자치구

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 야간민원실 운영…퇴근 후에도 서류 발급

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원구, 독서 문화 문턱 낮추는 도서관 네트워크

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

단국대, AI 미래형 교육모델 ‘AX-EL’혁신성과 포럼 열어

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘AX-EL INNOVATION FORUM 2025’ 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. 단국대 제공


단국대학교(총장 안순철)는 ‘AX-EL INNOVATION FORUM 2025’를 주제로 포럼을 열고 인공지능(AI) 전환 시대를 대비한 교육모델 구축 및 운영 성과를 공유했다고 2일 밝혔다.

교육혁신원이 주최한 이번 포럼에서는 단국대 미래형 AI 교육 모델 ‘AX-EL(AI Transformation for Engaging Learning)’의 운영 사례와 성과가 발표됐다.

‘AX-EL(악셀)’은 AI를 핵심 인프라로 활용해 학습자 몰입과 주도성을 강화하는 단국대의 미래형 AI 교육모델이다. AI 기반 개인화 학습을 통한 몰입(Engagement), 지역·산업 연계 문제 해결 실천(Execution), 학습 성찰과 역량 축적을 통한 성장(Evolution)을 3대 요소로 삼아 실행 중심의 교육을 추진하고 있다.

이날 포럼에서는 ‘AX-EL’을 적용해 △비교과에서 시작되는 AX-EL: STEP 프로그램을 통한 AI 융합교육 사례 △DKU Honors 프로그램 운영 사례 △AI로 만드는 모두의 교수 △AX 교육혁신의 확산 등의 사례가 소개됐다.

안 총장은 “이번 포럼은 단국대가 추진하고 있는 AX-EL 모델이 교육 현장에서 실제로 구현되고 있음을 확인하는 자리였다”며 “이러한 시도가 AI 시대 새로운 교육 실험을 맞이한 우리나라 고등교육 환경에서 새로운 교육의 형태로 확산하길 바란다”고 말했다.


천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

교육비 160억·4만 가구 공급… 살맛 나는 중랑

2026년도 국별 주요 업무보고

주거지 정비·신청사·그린웨이… ‘강북 대개조’ 빨라

이순희 강북구청장

한우·김·미역… 영등포 설맞이 직거래 장터 오세요

6일까지 구청 앞 광장서 열려 14개 시군 참여… 거리 공연도

동작, 서울 첫 ‘HPV 검사비’ 3만원 드려요

20~49세 가임기 여성 부담 경감

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr