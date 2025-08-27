조성환 경기도의원, 경기도평생교육진흥원 긴급 방문 점검



조성환 의원(기획재정위원회)이 8월 26일 경기도 감사위원회 관계자와 함께 파주에 위치한 경기도평생교육진흥원을 긴급 방문해 공직기강 전반을 점검하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 기획재정위원회 조성환 의원(더불어민주당, 파주2)은 26일 경기도 감사위원회 관계자와 함께 파주에 위치한 경기도평생교육진흥원을 긴급 방문해 공직기강 전반을 철저히 점검하고, 기관 운영 및 수익구조 개선을 위한 직원들의 의견을 경청했다.이번 점검은 최근 공공기관 통폐합, 경영평가 및 성과급 개편 등 이재명 정부 출범 이후 추진되는 공공기관 개혁 정책 기조와 맞물려, 도내 공공기관에 제기된 민원을 선제적으로 확인하기 위한 현장 중심 점검 차원에서 이루어졌다. 평생교육진흥원은 기획재정위원회 소관인 공공기관담당관에서 관리하는 기관이다.조 위원장은 첫 점검지로 평생교육진흥원을 선택해 “도민 신뢰를 흔드는 기강 해이는 단호히 바로잡겠다”고 강조하며, 운영 과정에서 드러난 문제 사례를 직접 확인하고, 해당 직원이 현재 정직 처분 중임을 보고받았다.이날 직원들과의 간담회에서는 기관의 수익구조와 운영 여건에 대한 다양한 의견이 제시됐다.직원들은 “촬영시설·회의실 대관료가 10여 년째 동결돼 있어 수익 창출이 어렵다”며 요금체계 현실화와 마케팅 강화의 필요성을 건의했다. 숙박시설 역시 시세 반영이 미흡한 가격 정책이 문제로 지적됐다. 이에 대해 이에 대해 조 위원장은 “기관의 자생력을 높일 수 있는 실행 가능한 개선책을 마련해줄 것을 담당 부서에 주문할 것”이라고 답했다.한편, 조 위원장은 제10대 경기도의회 재임 시절 「경기도 평생교육진흥 조례 일부개정조례안」을 대표 발의해 ‘전문인력정보은행제’ 도입 근거를 제시했다. 이를 통해 평생교육 강사 관리·지원을 체계화하고, 진흥원이 제도의 실질적 운영 주체로 자리 잡을 수 있는 기반을 마련한 바 있다.온라인뉴스팀