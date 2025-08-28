지역 인재 키우는 강서…하반기 장학생 70명 뽑는다

서울Pn

고등학생 100만원·대학생 200만원
강서구청 전경
강서구청 전경


서울 강서구가 2025년 하반기 강서구장학회 장학생 70명을 선발한다고 28일 밝혔다.

선발 대상은 강서구에 거주하는 고등학교와 대학교 재학생이다. 올해 1학기 학업 성적이 우수한 모범(50명)과 사회적 배려 대상 가구 중 1학기 성적이 우수한 행복(20명) 장학금을 지원한다.

고등학생 1인당 100만원, 대학생 1인당 최대 200만원씩 총 9500만원을 지급할 예정이다. 행복장학금은 학업장려금으로 100만원을 지원한다.

접수 기간은 다음달 5일까지다. 강서구장학회 사무국에 방문하거나 우편으로 신청서를 제출하면 된다. 공고일인 지난 18일 기준 강서구에 1년 이상 거주한 학생이어야 한다. 고등학생은 학교장 추천을, 대학생은 거주하는 곳 동장의 추천을 받아야 한다.

진교훈 강서구청장은 “장학금 지원으로 학생들이 경제적 어려움 없이 학업에 전념할 수 있기를 바란다”고 말했다.


김주연 기자
