노원구의회, 서울특별시 25개구 구의회 의장협의회 월례회의 주최

서울특별시 구의회 의장협의회 의정대상 수상자들 기념촬영. 노원구의회 제공


서울 노원구의회는 지난 27일 노원구청 5층 기획상황실에서 서울특별시 구의회 의장협의회 8월 월례회의를 개최했다고 29일 밝혔다.

노원구의회 주관으로 열린 이날 회의에는 손영준 노원구의장, 조동탁(협의회장) 강동구의장을 비롯한 서울시 25개 구의회 의장들과 노원구의회 의원, 오승록 노원구청장 등 30여명이 참석한 가운데 개회사, 환영사, 축사, 감사패 증정, 의정대상 시상, 안건 토의 등의 순서로 진행됐다.

협의회는 적극적인 의정활동으로 지역 사회 발전과 주민 복리 증진에 기여한 노원구의회 부준혁·강금희·조윤도·노연수·안복동·배준경·어정화 의원에게 의정 대상을 수여했으며, 구정 발전에 이바지한 오승록 구청장에게는 감사패를 전달했다.

환영사에서 손 의장은 “우리 모두 지역 사회 속에서 주민들의 삶을 바꾸는 일을 하고 있다“며 ”이 자리가 서로의 경험을 나누고 지방의회의 위상을 높이는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 환영의 뜻을 전했다. 또한, 최근 노원구의 변화상을 소개하며, 양적·질적으로 많은 변화를 일궈내고 있는 노원구의회의 활동 성과를 공유했다.

노원구의회는 조례 제정과 예산 심사 등 의회 본연의 역할뿐 아니라 ▲찾아가는 현장민원실 ▲지역 사회 숨은 주역을 발굴하는 표창 수여식 개최 ▲연구단체 및 특별위원회를 통한 정책 연구 활동 ▲풀뿌리 민주주의 발전을 촉진하는 토론회 개최 등 다채로운 의정활동을 전개하며 타 의회의 모범 사례로 자리매김하고 있다.

한편, 서울특별시 구의회 의장협의회는 서울시 25개 자치구의회 의장으로 구성된 협의체로, 지방의회 운영에 관한 상호 교류 및 협력 증진을 위해 매달 한 차례씩 자치구별로 순회 개최하고 있다.

한준규 기자
