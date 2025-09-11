‘연이은 유괴 시도’에, 오세훈 “초등학생 36만명에게 안심벨 지원…도와줄 존재 되겠다”



오세훈 서울시장이 지난 10일 서울시청에서 건강도시 서울 종합계획 ‘더 건강한 서울 9988’에 참석해 발언 중인 모습. 연합뉴스

서울시 내에서 초등학생을 대상으로 한 유괴 시도 사건이 급증하는 가운데 오세훈 서울시장이 관내 전 학년에 ‘초등안심벨’을 지급하는 등 적극 대처에 나서겠다고 밝혔다.오 시장은 11일 자신의 페이스북에 ‘아이들의 안전, 서울시가 함께 지키겠습니다’라는 제목의 글을 통해 “최근 서울을 비롯해 전국 각지에서 어린 학생들을 대상으로 한 유괴 시도 사건이 연이어 발생하고 있다”며 “계속되는 범죄로 자녀를 둔 부모들이 불안에 떨고 있다”고 말했다.이어 “내 아이가 안전하게 학교에 다닐 수 있을까 하는 걱정, 등하굣길이 무사할까 하는 두려움이 얼마나 클지 충분히 공감한다”고 했다.서울시는 다음 해부터 관내 모든 초등학생 36만 명에게 안심벨을 지원해 전 학년이 개인 호신용으로 사용할 수 있게 할 계획이다. 이는 위급상황 발생 시에, 뒷면의 검은색 버튼을 누르면 100데시벨(㏈) 이상의 경고음을 발생시켜, 빠르게 도움을 요청할 수 있는 장비다. 기존 경고음(90㏈ 이상)보다 큰 자동차 경적 수준으로 설정해, 반경 50~70m까지 들리게 했다.앞서 시는 지난 5월 관내 606개 초등학교의 신청을 받아 1, 2학년 학생에게 안심벨을 무상으로 우선 보급한 바 있다.오 시장은 “실제 현장의 학부모와 선생님들의 82%가 ‘안전에 도움된다’고 말씀해 주고 계신다”며 “내년부터는 서울시내 초등학생 36만명에게 안심벨을 지원할 것”이라고 설명했다.그러면서 “도움이 필요한 그 순간, 내 곁에서 나를 도와줄 존재가 되겠다”며 “앞으로도 안심벨 뿐 아니라 아이들의 안전을 위협하는 요소가 무엇인지 철저하게 분석하고 지속해서 보완해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자