서울시의회 정책개발 심의위원회, 2025년 하반기 연구과제 심의·의결

서울특별시의회 제3기 정책개발 심의위원회(이하 심의위원회)는 지난 12일 김형재 위원장(국민의힘, 강남2) 주재로 제7차 회의를 개최해 2025년도 하반기 의원 정책개발 연구용역 수시과제 6건에 대해 심도 있는 심의를 진행했다.의원 정책개발 연구용역은 서울시의원의 의정활동 지원을 위해 의원 연구단체에서 과제를 제안하면 정책개발 심의위원회가 과제의 적정성을 심의 후 선정하고, 용역과제 수행은 제안서 평가위원회의 평가를 거쳐 외부 전문기관에서 연구를 진행한다.이날 회의에서는 과제 접수기간(7.16.~8.13.) 동안 접수된 연구과제에 대해 제안설명과 함께 과제의 필요성, 연구방법의 타당성, 중복성 및 정책 활용 가능성 등을 종합적으로 심의했다.위원들은 각 평가 항목에 대해 엄정하게 심의를 거쳐 6건의 수시과제를 선정, 의결했다.① 노후 준공업지역 정비 및 사업화 방안 연구 (영등포구청역, 당산역 일대)② 서울시 균형발전을 위한 도시산업생태계 조성 및 조례제정 연구③ 서울시 문화유산 내 야생동물 자연문화자산화 및 K-콘텐츠 연계 보전방안 연구④ 서울시 역사·안보 탐방 프로그램 개발 및 실천방안 연구⑤ 서울시 주요 사업 성과 시계열 비교 평가를 위한 종합 평가 체계 구축 및 적용 연구⑥ 시민 체육활동 참여 촉진 정책이 건강지표 및 건강보험 재정에 미치는 영향 연구선정된 과제는 9~10월 중 절차에 따라 연구수행업체가 선정되어 연구가 진행될 예정이며, 연구결과는 서울특별시의회 홈페이지를 통해 공개 및 활용될 계획이다.김형재 위원장은 “의원 정책개발 연구용역은 시민의 세금이 투입되는 사업인 만큼, 실효성과 활용도를 최우선으로 하여 서울시민의 삶의 질 향상과 지속 가능한 시정 발전에 기여할 수 있는 연구과제 선정에 최선을 다했다”라고 심의 소감을 전했다.온라인뉴스팀