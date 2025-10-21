경기도의회 김포 지역 도의원, 마송고등학교 통학여건 개선 방안 마련논의



지난 10월 13일 경기도의회 김포상담소에서 김포 지역 경기도의회 김시용(국민의힘, 김포3), 이기형(더불어민주당, 김포4), 홍원길(국민의힘, 김포1), 오세풍(국민의힘, 김포2) 의원은 김포 관내 마송고 학생들의 통학여건 개선 방안을 마련하기 위하여 마송고등학교 학교장 및 관계자와 소통의 시간을 가졌다.현재 마송고등학교는 교육부 선정 ‘자율형 공립고등학교 2.0’ 운영교로서 관내 전 지역은 물론 인근 지역 학생들까지 지원하는 학교임에도 학교의 지리적 위치상 통학 거리가 멀고 대중교통 이용이 관내 타학교와 비교하여 불편한 상황이다. 대중교통 이용의 어려움으로 등·하교시에는 학부모의 차량과 학원차량을 이용하며, 특히 하교시간에는 많은 학생들이 교문 앞에서 택시를 호출하는 모습을 볼 수가 있다.이에 따라 학교와 학부모들은 학생들의 등,하교 안전과 원활한 학교 교육과정 참여를 위하여 통학버스 지원이 절실하다는 의견이며, ‘자율형 공립고 2.0’ 정책이 지역의 교육격차를 줄이고 지역에 정주할 수 있는 훌륭한 시민을 양성하는 것이므로 마송고등학교에서 교육받는 학생들이 불편 없이 통학할 수 있는 기반 마련이 필요하다고 강조했다.학교측에서는 김포시 교육특수 자공고 운영비로 교부받는 예산 중 학교교육활동 운영비 일부를 통학여건 개선차원으로 통학버스 사업비용으로 활용할 수 있는지 김포시청 관계부서에 확인해본 결과 타 학교와의 예산 지원 형평성을 근거로 어렵다는 답변을 받았다.마송고 교장을 비롯한 학교 관계자들은 “원칙적으로는 공교육비용의 형평성 문제와 경기도교육청의 통학버스 운영비 대응지원 사업 부재로 김포시가 마송고등학교를 지원할 수 없다고 하나, 교육여건이 어려운 농어촌 및 원도심의 일반고를 살리기 위한 ‘자율형 공립고 2.0’정책의 취지를 이해한다면 마송지역처럼 대중교통 이용이 어려운 지역에 대해서는 김포시가 좀 더 호혜적이고 적극적인 교육복지 실현의 각오로 임해주기를 희망하는 차원에서 지원을 요청하게 되었다”고 말했다.이날 소통의 자리에서 김포시 도의원은 “‘자율형 공립고 2.0 정책’은 지역의 균형있는 교육 발전을 위해 운영되는 만큼 통학 문제는 단순한 교통이 아닌 교육복지의 영역으로 접근해야 한다”고 밝히며 “다른 지역에 예외적 지원이 있는 만큼 김포에서도 학생들이 먼 거리 통학으로 학업에 지장을 받지 않도록 김포시와 교육지원청과 협력하여 개선방안을 적극 모색하겠다. 학생 중심의 통학지원 정책을 마련하여 학부모의 걱정과 부담을 덜고 안전한 교육환경을 조성하겠다” 고 말했다.온라인뉴스팀