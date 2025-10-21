은평구 ‘토끼풀’ 기자단…김미경 구청장에게 ‘청소년 목소리’ 전했다



김미경(가운데) 서울 은평구청장과 지역 중학생들로 구성된 언론 동아리 ‘토끼풀’이 지난 20일 진행한 인터뷰 이후 기념 촬영을 하고 있다. 은평구 제공

서울 은평구 지역 중학생들로 구성된 언론 동아리 ‘토끼풀’이 김미경 구청장과 만나 청소년들이 겪는 현실적인 고민과 목소리를 전달해 눈길을 끈다.21일 구에 따르면 토끼풀 소속 중학생 기자단은 지난 20일 김 구청장을 대상으로 인터뷰를 진행했다.토끼풀은 지역 중학교에 재학 중인 32명의 청소년이 모여 활동하는 언론 동아리다. 이들은 스스로 지역 이슈를 취재하고 기사로 전하며, 청소년의 목소리로 지역 문제를 알리는 활동을 펼치고 있다.실제 이들은 교칙 속에 남아있던 ‘군사정권’ 같은 구시대적 표현을 지적해 개선을 끌어내는가 하면, 신문 검열에 항의해 1면을 백지로 발행하는 등 당찬 행보를 이어가고 있다.이날 인터뷰에서 토끼풀 소속 기자들 김 구청장과 한 시간가량 대화를 나누며 구정 전반에 걸친 12개의 질문을 직접 던졌다.주요 질문은 ▲기후변화 대응 ▲청소년 교통비 지원 ▲학교 신설 및 과밀학급 해소 ▲청소년 복지정책 등 청소년 생활과 밀접한 주제다.모든 질문에 꼼꼼하게 대답한 김 구청장은 토끼풀에 대한 격려를 아끼지 않았다.그는 “학생들의 질문 하나하나에서 지역과 청소년의 삶에 대한 진지한 고민이 느껴졌다”며 “청소년들이 스스로 지역 문제에 관심을 가지고 목소리를 내는 모습이 매우 자랑스럽다”고 말했다.임태환 기자