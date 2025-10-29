유사 축제 통합 ‘효율ㆍ흥행’ 두 토끼 잡는다

서울Pn

예천, 활ㆍ농산물 축제 첫 통합 개최
영천, 한약ㆍ가요제 등 5개 한번에
영주, 인삼ㆍ특산물 축제 동시 진행


지난 17일부터 19일까지 경북 영천시 전역에서 열린 5개 축제 행사의 대미를 장식한 ‘영천왕평가요제’ 시상식 모습.
영천시 제공


자치단체들이 계절별·유사 축제 통합 개최에 나섰다. 축제 예산 절감과 효율성 제고 등 두 마리 토끼를 한꺼번에 잡기 위한 전략에서다.

경북 예천군은 오는 31일부터 다음달 2일까지 3일간 예천읍 한천체육공원 일원에서 ‘2025 예천활축제 & 농산물축제’를 개최한다고 28일 밝혔다. 그동안 예천활축제는 봄철(5월)에, 농산물축제는 가을철에 분산 개최하던 것을 올해 처음 통합 개최한다.

올해 축제는 ‘K-Archery, 전통을 잇고 미래의 희망을 쏘다’와 ‘활 축제와 함께하는 활력UP 농산물 축제’라는 주제로 예천의 대표 정체성인 활과 농업을 결합한 융합형 가을 축제의 장으로 꾸며진다.

앞서 전남 보성군은 지난 24일부터 26일까지 ‘2025 제13회 보성세계차(茶)박람회’와 ‘제1회 보성 열선루 이순신 역사문화축제’를 통합 개최했다. 군은 이번 축제에서 이순신 장군의 정신이 담긴 스토리텔링 콘텐츠를 강화하고 관광객들이 차 문화 속에 담긴 철학을 느낄 수 있도록 구성했다.

경북 영주시도 18일부터 26일까지 풍기읍 일원에서 ‘2025 풍기인삼축제와 ‘영주장날 농특산물대축제’를 동시 개최했다. 두 축제가 같은 기간, 같은 장소에서 열린 건 올해가 처음이다. 시는 이번 두 축제 연계 개최를 통해 영주지역 우수 농특산물을 한 곳에서 보다 많은 방문객에게 홍보하고 판매할 수 있었던 좋은 기회가 됐다고 평가했다.

경북 영천시는 17일부터 19일까지 보현산천문과학관 및 영천강변공원 일원에서 경북도 우수축제 7년 연속 선정의 제22회 보현산별빛축제를 비롯해 ▲제23회 한약축제 ▲제13회 와인페스타 ▲영천 별빛한우 명품구이축제 ▲제51회 영천문화예술제 및 제29회 왕평가요제 등 5개 축제를 한꺼번에 열었다.

예천·영천 김상화 기자
2025-10-29 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Ưȸ⵵ȸ

