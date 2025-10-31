이영봉 경기도의원 “경기도민주화운동기념사업 예산확보 위해 끝까지 노력할 것”



제18회 세계민주주의의 날 기념식이 10월 30일 경기아트센터 컨벤션홀에서 개최된 가운데, 참석자들이 ‘다시 민주주의’ 슬로건을 담은 피켓을 들고 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)



이영봉 의원이 제18회 세계민주주의의 날 기념식에 참석해 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 이영봉 의원(더불어민주당, 의정부2)이 10월 30일(목) 경기아트센터 컨벤션홀에서 열린 제18회 세계민주주의의 날 기념식에 참석해 축사를 전했다.이번 기념식은 (사)성남민주화운동사업회가 주최·주관하고 경기도가 후원한 행사로 세계민주주의의 날을 기념하기 위해 열렸다. 특히 ‘광장 민주주의 그리고 K-민주주의의 새로운 지평’을 주제로 한국 민주주의의 현주소와 미래를 조명하기 위한 포럼을 함께 개최해 의미를 더했다.이영봉 의원은 축사에서 “민주주의는 시민들이 함께 지켜온 삶의 역사이자 실천의 결과”라며 “추운 겨울 광장에서 민주주의를 지켜낸 시민들의 용기와 참여가 오늘의 대한민국을 만들었다”고 강조했다.이어 “이제는 그 기억을 다음 세대에게 온전히 물려주는 것이 우리 모두의 책임”이라고 말하며, 경기도민주화운동기념사업의 내실화를 통해 “민주화운동의 정신을 되새기고 도민의 참여를 넓혀갈 수 있도록 도의회에서 예산 확보를 위해 끝까지 노력하겠다”고 밝혔다.이날 기념식은 염태영 국회의원, 유은혜 전 교육부장관, 경기도의회 황대호 문체위원장, 경기도의회 국중범 의원(더불어민주당, 성남4), 국내외 학계 전문가, 시의원, 시민사회단체, 외국인 유학생 등 200여 명이 참석해 민주주의의 참된 의미를 되새기며 뜻깊은 시간을 함께했다.온라인뉴스팀