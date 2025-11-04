대전~세종~청주공항 광역급행철도 ‘첫 관문’ 넘어

서울Pn

4일 민자적격성조사 통과
대전~세종~청주공항 64㎞ 30분대 연결
행정수도 지원·지역균형발전 탄력 기대

세종시청사 전경. 서울신문DB


충청권 핵심 광역교통사업인 대전~세종~충북을 연결하는 광역급행철도(CTX)’ 건설에 청신호가 켜졌다.

세종시는 4일 충청권 CTX가 기획재정부 민간투자사업심의위원회 심의에서 민자적격성 조사를 통과했다고 밝혔다.

민자적격성 조사 통과는 정부가 해당 사업을 민간 투자 사업으로 추진 가능하다고 공식적으로 판단했다는 의미다.

충청권 CTX는 약 5조원을 투입해 대전정부청사에서 세종정부청사를 거쳐 청주국제공항까지 64.4㎞를 연결하는 사업이다.

해당 노선은 대전~세종~청주를 30분대로 빠르게 연결하는 충청권 광역교통망 핵심축이다.

이번 사업은 기존 경부선을 활용해 서울역에서 조치원역을 거쳐 세종정부청사와 대전정부청사까지 운행하는 지역 간 열차도 함께 운행해 활용성도 높일 계획이다.

시는 제3자 제안공고, 우선협상대상자 선정, 실시협약 등 후속 행정절차를 신속히 추진할 수 있도록 국토교통부와 적극 협조할 계획이다.

최민호 시장은 “CTX는 단순한 철도사업이 아니라 행정수도로서 세종과 충청권을 하나로 잇는 성장축이자 국가균형발전의 핵심 기반시설”이라며 “진정한 지역민 철도가 될 수 있도록 국토교통부와 긴밀히 소통하겠다”고 말했다.

세종 이종익 기자
