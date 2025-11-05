충남대 내포캠퍼스 설립 등 충남도-국민의힘 ‘민생 현안 논의’

서울Pn

5일 대전시청에서 ‘국민의힘·충청권 지역민생 예산정책협의회’가 열렸다. 충남도 제공


충남도가 내년 정부예산 12조원 확보 목표 달성과 대전·충남 행정 통합 등 지역 현안 해결을 위해 국민의힘과 머리를 맞댔다.

도는 5일 대전시청에서 지역 민생 현안 사업 공유 및 해결 방안 논의를 위한 ‘지역민생 예산정책협의회’를 개최했다.

이날 협의회에는 장동혁 국민의힘 당대표, 송언석 원내대표, 김도읍 정책위의장, 강승규 도당위원장, 박형수 예결위 간사, 충청권 시·도지사, 공무원 등 40여 명이 참석했다.

도는 내년도 정부예산 국회 증액 필요 사업 15건과 지역 현안 5건을 건의했다.

정부예산 확보 필요 사업은 △충남대 내포캠퍼스 설립 △ 충남혁신도시 과학영재학교 설립 △국립 치의학연구원 천안 설립 △ 한국생명공학연구원 서산분원 설치 △내포신도시 스포츠가치센터 건립 △ 지능형 센서 스핀 온(Spin-on) 지원센터 구축 △해양환경 대응형 소재부품 시험평가센터 구축 △부여 공공한옥(백제관) 건립 △성거-목천(국도 1호) 건설 △인공지능(AI) 기반 중소·중견 지원 디스플레이 파운드리 구축 등이다.

그린반도체 공정 시험장 기반 구축과 국립국악원 서산분원 건립, 보령 경찰수련원 신축, 충청권역 국립청소년디딤센터 건립, 정치성 구획어업 낚시어선 감척 지원 등도 포함됐다.

도는 지역 현안으로 대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법 제정과 석탄화력발전소 폐지지역 지원에 관한 특별법 제정 , 충남혁신도시 수도권 공공기관 조속 이전, 제2중앙경찰학교 충남 설립 등 5건을 건의했다

전형식 부지사는 “이번에 요청한 사업들은 지역뿐만 아니라 국가 미래를 위한 주요 핵심사업인 만큼 국가 재정이 어렵더라도 당 차원에서 아낌없는 지원을 부탁드린다”고 말했다.

홍성 이종익 기자
