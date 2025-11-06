강진군 군민행복지원금 1인당 20만원 지급

강진원 군수 “내수 활성화·군민 일상회복 위해 최우선 결정”



전남 강진군이 전군민들을 대상으로 민생경제 회복을 위한 강진군민행복지원금을 지급한다. 경기침체 장기화로 어려움을 겪는 군민을 돕고 지역 경기를 활성화하기 위해 지원되는 이번 민생지원금은 순수 군비로 지급한다.강진군 군민행복지원금은 오는 24일부터 12월 19일까지 지급된다. 군민 1인당 20만원씩 전액 지류형 강진사랑상품권으로 지원한다. 대상은 10월 31일 기준으로 강진군에 주소를 둔 군민이면 누구나 신청가능하다. 또한 외국인 중 결혼이민자와 영주권을 가진 사람도 포함된다.군에서 지원하는 군민행복지원금은 세대 단위로 신청 및 지급된다. 세대주가 신청하고 지급받는 형식이다. 정부지원금이 세대원 각자 별도로 신청했던 것과는 다르다. 좀 더 빠른 지급을 통해 신속하게 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 조치다.특히 군은 초기 일주일동안 집중신청기간을 운영, 거동불편자나 고령자를 위해 마을로 찾아가는 신청제도를 동시에 운영할 계획이다.강진원 강진군수는 “내수진작과 지역 경기 활성화를 위한 지속적인 지원정책이 필요하다고 결정했다”며 “특히 정부 민생지원금 지급이 종료된 후 갑작스런 소비위축 현상을 방지하고 동절기 난방비 등 가정 내 지출규모가 커지는 11월에 지급하는 것이 군민들의 가계경제에도 도움이 될 것으로 판단했다”고 말했다.강진 최종필 기자