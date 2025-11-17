목포시, 던필드그룹이 사랑의 백미 700포 기탁···2천만 원 상당

서울Pn

던필드그룹, 목포시에 사랑의 백미 700포 기탁
서순희 회장, “어려운 이웃 위한 나눔 동참하겠다”


  •
던필드그룹이 지난 14일 목포시에 사랑의 백미 700포를 기탁했다. (목포시 제공)


전남 목포시는 던필드그룹이 지난 14일 어려운 이웃들에게 전달해 달라며 백미 10kg 700포(약 2,000만 원 상당)를 기탁했다고 17일 밝혔다.

기탁된 백미는 시민의 복지 참여를 촉진하는 역할을 하는 목포시종합사회복지관 등에 전달될 예정이다. 기부금 전달식에는 조석훈 목포시장 권한대행 부시장, 박문옥 전라남도의원, 서순희 회장을 비롯한 관계자들이 참석했다.

서순희 회장은 “목포 지역사회에 보탬이 될 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하고 어려운 이웃을 위한 나눔에 적극 동참하겠다”고 말했다.

시 관계자는 “지역사회 나눔 활동에 앞장서 준 던필드그룹에 감사드린다”며 “시에서도 모든 시민이 함께 행복한 복지도시를 만들기 위해 더욱 세심하게 노력하겠다”고 전했다.

1993년 설립된 던필드그룹은 남성 캐주얼 브랜드 ‘크로커다일’의 국내 론칭을 시작으로 성장해온 중견 패션기업으로, 다양한 브랜드를 전개하며 국내 패션 산업의 한 축을 담당해 오고 있다.


임형주 기자
임형주 기자
