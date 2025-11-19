서울Pn

나이야 가라! 6070 '경력 폭포수' 서울에 콸

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 ‘대각선 횡단보도’로 교통사고 18% 줄어…

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 금천 시흥3·강북 번동 등 모아주택 38

노원구, 다음달 1일 태릉우성아파트 재건축 정비계

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘K-지식재산’ 새 이정표…지식재산처 UAE와 협력 확대

양국 정상 임석 약정 서명, 심사 넘어 사업화까지


  •
김용선(사진 오른쪽) 지식재산처장은 18일(현지 시각) 아랍에미리트 두바이 경제관광부 회의실에서 압둘라 빈 투크 알 마리 장관과 '지식재산 분야에서 심화 협력에 관한 양해각서의 개정에 관한 약정' 이행을 위한 양자 회담을 진행했다. 지식재산처 제공


아랍에미리트(UAE)와 지식재산 분야 협력이 확대된다.

19일 지식재산처에 따르면 김용선 지식재산처장은 18일(현지 시각) 아부다비 카스르 알 와탄 대통령궁에서 양국 정상이 임석한 가운데 UAE 경제관광부와 ‘지식재산 분야에서 심화 협력에 관한 양해각서(MOU) 개정에 관한 약정’에 서명했다.

이번 약정은 2023년 1월 체결한 한·UAE 간 지식재산 분야 심화 협력 양해각서를 확대·보완한 것으로, 인공지능(AI) 활용·사업화·IP 보호 등 기존 심사 중심에서 다양한 분야로 협력 범위 확장을 골자로 한다.

협약 체결에 이어 김용선 지식재산처장은 두바이로 이동해 압둘라 빈 투크 알 마리 UAE 경제관광부 장관과 양자 회담을 갖고 중점 협력 방향을 논의했다. 양측은 AI, IP 금융·보호 등 상호 관심사에 대해 정기적으로 협의하는 고위급 회의 정례화에 합의했다. 특히 위조 상품 단속을 위한 AI 적용 기술에 대해 깊이 있는 협력을 추진하기로 했다.

한·UAE는 2010년 5월 지식재산 분야 포괄 협력 MOU를 시작으로 2014년 한·UAE 특허심사 대행 MOU, UAE 특허 정보시스템 구축 등 협력을 이어오고 있다. 2014년부터는 UAE 출원 특허 심사를 한국 심사관이 파견돼 처리하며 수익을 창출하고 있다. 더욱이 심사 품질의 우수성을 인정받아 2019년부터 특허 심사 범위가 신규 심사에서 중간 심사·최종 결정을 포함한 전 영역으로 확대됐다.

김용선 지식재산처장은 “약정 체결을 계기로 중동지역에 K-지식재산 수출이 확대될 것”이라며 “UAE를 비롯해 사우디아라비아·카타르 등 중동 국가와의 지식재산 협력을 강화해 현지에서 우리 기업의 핵심 기술이 보호받고 기술 거래가 활성화될 수 있는 비즈니스 환경을 구축하겠다”고 밝혔다.

대전 박승기 기자
