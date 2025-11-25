전남개발공사, 2025년 대·중소기업 동반성장 유공 ‘중기부 장관표창’ 수상

광역도시개발공사 및 호남권 공공기관 중 유일

전남개발공사가 25일 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 열린 ‘2025년 동반성장 주간 기념식’에서 중소기업과의 상생협력 및 동반성장 성과를 인정받아 중소벤처기업부 장관표창을 수상했다. 상생협력 문화를 확산시키고 중소기업과의 협력 생태계 조성에 기여한 기관과 단체를 선정해 수여하는 정부 포상이다.‘동반성장 주간 기념식’은 중소벤처기업부가 주최하고 동반성장위원회, 대·중소기업·농어업협력재단이 공동 주관하는 정부 공식 상생협력 행사다. 대·중소기업 간의 협력 문화를 확산하고 국민 인식을 제고하기 위해 매년 11월 개최된다. 올해 행사는 ‘동반성장으로 그리는 미래, 함께 만드는 대한민국’을 주제로 진행됐다.전남개발공사는 전국 17개 광역도시개발공사 가운데 유일하게 장관표창을 받은 기관으로 선정됐다. 호남권 공공기관 중에서도 단독 수상자로 선정돼 그 의미를 더했다.전남개발공사는 ▲지역상생펀드 80억원 조성 ▲JNDC형 우수협력업체 선정 ▲상생결제 우수 공공기관으로서 지급액 600억원 돌파 ▲중소기업제품 우선 구매 및 공공구매박람회 지속 확대 ▲ESG기반 지역사회공헌 실천 등 중소기업의 실질 동반성장 기여 등의 성과를 인정받았다.장충모 사장은 “이번 수상은 지역 중소기업과 함께 고민하고 실천해온 상생 노력이 좋은 평가를 받은 결과라 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 공사는 지역과 기업이 함께 성장할 수 있는 지속가능한 동반성장 모델을 꾸준히 실천해 나가겠다”고 밝혔다.무안 최종필 기자