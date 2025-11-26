‘완도 방문의 해’ 경제적 파급효과 200억원

10월 기준 667만 명 방문, 전년 대비 62만 명이 증가



완도를 찾은 관광객들이 치유페이 현장 안내소를 찾아 완도치유페이를 신청하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘2025년 완도 방문의 해’의 경제적 파급 효과가 200억 원에 달하는 것으로 나타났다.전남 완도군은 2025년을 완도 방문의 해로 선포하고 ‘여행 완도 365, 힐링 완도 36.5°C’를 슬로건 아래 다양한 관광 정책과 이벤트를 추진한 결과, ‘관광객 증가’와 ‘지역 경제 활성화’라는 두 가지 목표를 달성하는 성과를 거뒀다고 밝혔다.한국관광공사에서 제공한 데이터에 따르면 2025년 10월 기준 완도를 찾은 관광객 수는 667만 명으로 전년 같은 기간 대비 약 62만 명이 증가했다.지난 9월에는 94만 명이 찾았으며, 12월까지 790만여 명이 방문할 것으로 예상된다.특히 지난 3월 처음 시행한 ‘완도 치유 페이’ 정책이 지역 경제 선순환의 동력으로 작용한 것으로 나타났다.‘완도 치유 페이’는 숙박과 식당, 카페, 특산품 판매장 등 이용 개소 수와 영수증 총합에 따라 10만 원 이상은 5만 원 등 최대 20만 원을 쿠폰 또는 완도 청정마켓 포인트로 지원해주는 관광 정책이다.3월부터 10월까지 총 1만 5천 건 신청, 4만 3천 명이 참여했으며, 20억 원이 넘는 금액이 지급됐다.소비 분석 결과를 보면 11월 기준 관광객의 총소비액은 60억 원으로 집계됐고, 그중 직접 소비액 45억 원, 치유 페이 사용을 통한 소비가 15억 원으로 집계됐다.주요 소비처는 식당(35.7%), 특산품 구매(31.6%), 숙박업(29%), 카페(3.6%) 순으로 파악됐다.‘완도 방문의 해’를 통한 전국 기준 생산유발효과는 201억 원이며 완도군에서 발생한 효과는 130억 원으로 나타났다.‘완도 방문의 해’를 통한 완도군 지역 경제 파급효과를 분석한 안기돈 충남대학교 경제학과 교수는 “완도 치유 페이는 군민과 관광객에게 실질적인 혜택을 제공하는 성공적인 지역 소비 촉진 모델로 자리 잡았다”라고 평가했다.신우철 완도군수는 “완도 방문의 해와 완도 치유 페이를 통해 완도군 인지도와 관광 경쟁력을 높일 수 있었다”며 “앞으로도 해양치유를 중심으로 한 지속 가능한 치유 관광을 활성화하겠다”고 말했다.완도군은 내년 2월부터 완도 치유 페이 사업과 다양한 관광 이벤트를 확대 추진할 계획이다.완도 류지홍 기자