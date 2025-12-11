여수시, 본청사 별관 증축 위해 8개 부서 임시 이전

서울Pn

웅천 임시청사·국동 임시별관 등 순차 이전, 시민 불편 최소화 총력
여수시청 전경.


전남 여수시가 기존 청사 공간을 보다 효율적으로 재배치 하기 위해 본청사 별관 증축 공사에 들어간다.

이에 따라 오는 13일부터 시청 내 8개 부서를 순차적으로 이전·재배치한다.

이번에 이전되는 부서는 청년인구정책관, 안전총괄과, 신산업에너지과, 여성가족과, 건설과, 공영개발과, 도시재생과, 건축과 등 총 8개 부서다.

여수시는 본청사 별관 증축 공사에 앞서 웅천동 1809-1번지 일원에 연면적 965.57㎡ 규모의 지상 1층 임시청사를 신축해 건설과와 공영개발과, 도시재생과 등 3개과를 21일까지 이전, 재배치해 22일부터 근무에 들어간다.

또 신산업에너지과와 여성가족과 등 2개 부서는 13일 국동 임시별관 4층으로 이전을 완료하고 15일부터 업무를 시작한다.

청년인구정책관은 20일 허재영정형외과 건물 2층으로 이전하며, 안전총괄과는 같은 날 본청사 2층으로 재배치된다.

건축과는 21일 구 보건소 2층으로 이전해 22일부터 업무를 개시할 예정이다.

여수시 관계자는 ”임시청사 건립은 본청사 별관 증축을 위한 첫 단계이며 이번 부서 이전은 공간 효율화를 위한 조치“라며 ”시민 불편을 최소화하고 업무 공백 없이 이전 작업을 진행하겠다”고 밝혔다.

여수 류지홍 기자
