이민석 서울시의원, 2025 행정사무감사 우수의원상 수상

서울시의회 출입상주기자단 주관, 11개 상임위별 최우수 의원 각 1명 선정

“시민의 눈높이에서 잘못된 행정 관행 바로잡을 것”



수상소감 중인 이민석 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 이민석 의원(국민의힘, 마포1)이 16일 서울시의회 의원회관 제2대회의실에서 열린 ‘2025 행정사무감사 우수의원상 시상식’에서 우수의원상을 받았다.서울시의회 출입상주기자단이 주관하는 이 상은 지방의회의 핵심 기능인 행정사무감사를 언론의 관점에서 모니터링하여, 집행부에 대한 견제와 감시 역할을 충실히 수행한 의원에게 수여된다.특히 11개 상임위원회별로 단 1명의 의원만을 선정해 시상하는 만큼, 수상 자체가 상임위 내에서 가장 돋보이는 의정활동을 펼쳤음을 입증하는 성과로 평가받는다.이 의원은 주택공간위원회 소관 행정사무감사에서 시민의 주거 권익과 직결된 구조적 문제를 파헤치고 대안을 제시한 점을 높이 평가받았다.이 의원은 이번 감사에서 ▲아파트 단지 내 공공보행로 폐쇄(사유화) 문제에 대한 전수조사 및 행정조치 촉구 ▲탁상행정으로 인한 ‘청년안심주택’ 계약률 급락 사태 지적 ▲법적 사각지대에 놓인 ‘노후 공공임대 혼합단지’의 재정비 방안 마련 요구 등 굵직한 주택 정책 현안을 집중적으로 다뤘다.또한 ‘도시건축디자인혁신 사업’의 저조한 실적과 관리 부실을 지적하며 설계 의도가 준공까지 이어질 수 있는 제도적 장치 마련을 주문하는 등 서울의 도시 경쟁력 제고를 위한 정책 제언에도 힘썼다.이 의원은 “의정활동의 현장을 가까이에서 지켜본 기자단으로부터 받은 상이라 더욱 뜻깊고 영광스럽다”며 “이번 수상은 더 열심히 하라는 격려의 의미로 받아들이겠다”고 소감을 밝혔다.이어 “지적한 문제들이 실제 정책 개선과 시민의 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 끝까지 챙기겠다”고 강조했다.온라인뉴스부