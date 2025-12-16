이민석 서울시의원, 2025 행정사무감사 우수의원상 수상

서울시의회 출입상주기자단 주관, 11개 상임위별 최우수 의원 각 1명 선정
“시민의 눈높이에서 잘못된 행정 관행 바로잡을 것”
서울시의회 이민석 의원(국민의힘, 마포1)이 16일 서울시의회 의원회관 제2대회의실에서 열린 ‘2025 행정사무감사 우수의원상 시상식’에서 우수의원상을 받았다.
서울시의회 출입상주기자단이 주관하는 이 상은 지방의회의 핵심 기능인 행정사무감사를 언론의 관점에서 모니터링하여, 집행부에 대한 견제와 감시 역할을 충실히 수행한 의원에게 수여된다.
특히 11개 상임위원회별로 단 1명의 의원만을 선정해 시상하는 만큼, 수상 자체가 상임위 내에서 가장 돋보이는 의정활동을 펼쳤음을 입증하는 성과로 평가받는다.
이 의원은 주택공간위원회 소관 행정사무감사에서 시민의 주거 권익과 직결된 구조적 문제를 파헤치고 대안을 제시한 점을 높이 평가받았다.
이 의원은 이번 감사에서 ▲아파트 단지 내 공공보행로 폐쇄(사유화) 문제에 대한 전수조사 및 행정조치 촉구 ▲탁상행정으로 인한 ‘청년안심주택’ 계약률 급락 사태 지적 ▲법적 사각지대에 놓인 ‘노후 공공임대 혼합단지’의 재정비 방안 마련 요구 등 굵직한 주택 정책 현안을 집중적으로 다뤘다.
이 의원은 “의정활동의 현장을 가까이에서 지켜본 기자단으로부터 받은 상이라 더욱 뜻깊고 영광스럽다”며 “이번 수상은 더 열심히 하라는 격려의 의미로 받아들이겠다”고 소감을 밝혔다.
이어 “지적한 문제들이 실제 정책 개선과 시민의 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 끝까지 챙기겠다”고 강조했다.
온라인뉴스부