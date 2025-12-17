박성연 서울시의원, ‘2025 대한민국을 빛낸 K-컬처나눔봉사공헌대상’ 수상

시민 안전·생활 밀착 의정활동 공로 인정



질의하는 박성연 의원

서울시의회 박성연 의원(국민의힘, 광진2)은 지난 10일 서울 강서구 스카이아트홀에서 열린 ‘2025 제6회 대한민국을 빛낸 K-컬처나눔봉사공헌대상’ 시상식에서 ‘의정활동 나눔봉사공헌대상’을 수상했다.이번 시상식에는 지방의정과 행정을 이끄는 인사들이 함께 수상자로 선정되며, 시민 삶의 질 향상과 공공가치 실현을 위한 의정활동의 의미를 되새기는 자리로 마련됐다.이번 수상은 시민 안전과 생활환경 개선을 중심으로 한 박 의원의 현장 중심 의정활동이 높이 평가된 결과다. 박 의원은 도시안전건설위원회 위원 및 운영위원회 부위원장으로 활동하며, 재난·안전 인프라 개선, 교통·주거 환경 정비, 생활밀착형 정책 추진에 힘써 왔다.특히 박 의원은 소방공무원 근무환경 개선, 노후 기반시설 안전 점검 강화, 지역 주민 불편 해소를 위한 제도 개선에 집중하며 ‘말이 아닌 결과로 증명하는 의정활동’을 이어왔다는 평가를 받고 있다.수상 소감을 통해 박 의원은 “이 상은 개인의 영광이 아니라, 현장에서 함께해 주신 시민 여러분의 목소리가 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 시민의 일상과 안전을 지키는 데 가장 먼저 뛰는 시의원이 되겠다”고 밝혔다.한편, ‘대한민국을 빛낸 K-컬처나눔봉사공헌대상’은 각 분야에서 공공의 가치를 실현하고 사회적 책임을 다한 인물을 선정해 수여하는 상으로, 나눔과 봉사의 사회적 확산을 목표로 하고 있다.온라인뉴스부